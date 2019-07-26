Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bodrum Belediyesi arasında hükümlüler için özel protokol imzalandı

Proje, Bodrum Belediyesi sorumluluk alanı içinde yer alan halk plajları, ören yerleri, toplanma alanları ve ormanlıkların Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlüler ile turizm ve deniz sezonu boyunca temizlik işleri ile bakım onarım ve tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesini konu alıyor. Proje ile temizlik ve çevreyi koruma bilincini arttırmak, kişi ve kurumların sürekli tertip düzen ve temizlik konusunda duyarlılıklarının oluşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Projenin uygulamaya geçirilmesi için hazırlanan protokolü imzalamak için bir araya gelen Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe” adı verilen projenin herkes için hayırlı olmasını diledi.