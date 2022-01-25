İhlas Haber Ajansı

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Bodrum da beyaza büründü

Çok nadir kar yağışı görülen Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün geceden itibaren yağan kar, ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü.

Çok nadir kar yağışı görülen Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün geceden itibaren yağan kar, ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü.


Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bodrum'da da etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar görmeyen çocuklar sabaha kadar kar topu oynadı. İlçeye bağlı bir çok mahallede kar yağışı kendisini gösterdi. Yağışların sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.

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