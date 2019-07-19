Bodrum Deniz Müzesi'ne yeni logo

Özel Müze statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, kurum olarak Bodrum Belediyesi'ne bağlı olan Bodrum Deniz Müzesi, görsel kimliğini yeniledi.

Bodrum denizcilik tarihinde önemli yeri olan tarihi belgeler, eserler ve objelerin sergilendiği Bodrum Deniz Müzesi'nin logosu, Bodrum'da yaşayan Türkiye'nin önde gelen grafik tasarımcılarından Serdar Benli tarafından yeniden tasarlandı.

Bugüne kadar ulusal ve uluslar arası alanda faaliyet gösteren dev marka ve şirketlerin kurumsal kimlik çalışmalarını hazırlayan Serdar Benli'nin hazırladığı logo, Bodrum Deniz Müzesi'nce kullanılmaya başlandı. Gönüllü olarak yaptığı çalışması büyük beğeni toplayan Benli, Deniz Müzesi Müdürü Selen Canbazoğlu ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Deniz Müzesi'nin sadece gulet, tirhandil, gangava modelleri ile birkaç deniz kabuğu ve süngerin sergilendiği bir müze olmadığını söyleyen Benli, “Tekne imal eden ustaların hayatından, teknelerin modellerine, süngercilikle ilgili bilgilere ve örneklere, Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonu'na, en önemlisi de dünyanın sayılı deniz kabuğu koleksiyonlarından olan Hasan Güleşçi koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Gelişime ve büyümeye açık müzenin geleceği şekillenirken, görsel kimliğinin de buna önceden hazırlanması gerekiyordu. Bu konuda müze yönetiminden destek talebi geldiğinde hiç düşünmeden evet dedim.” diye konuştu.

Logonun hikayesini de anlatan ünlü grafik tasarımcı, tek bir sembolle ifade edilemeyecek bir yapıya sahip olan Bodrum Deniz Müzesi'ni harflerden bir sembol tasarlayarak anlatmaya çalıştığını kaydetti. Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hangi unsuru öne çıkarırsam çıkarayım diğeri eksik olacağından harflerdeki uyumu yakalayınca harflerden bir sembol tasarlamaya başladım. Bodrum, turizmimizin göz bebeği bir belde olduğundan ve müzenin uluslararası önemi, sembolü Bodrum Maritime Museum kelimelerinin baş harflerinden tasarlamamı gerektirdi. Olabildiğince yalın bir sembol tasarlamaya çalıştım. Logo, kullanıldığı yerde kurumu net, açık bir şekilde anlatabilmeli, akılda kalabilmeli. Zaman içinde bu sembolün, müzenin açık adı olmaksızın, tek başına kullanıldığında da müzeyi hatırlatan güçlü bir imge olarak kalacağını öngörüyorum."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Deniz Müzesi'nin kurumsal kimliğine ve Bodrum Belediyesi'ne verdiği gönüllü katkıdan dolayı Serdar Benli'ye teşekkür ederek, kendisine yeni logonun da yer aldığı bir plaket takdim etti. Aras, “Bodrum'da yaşayan çok değerli, çok birikimli insanların desteği ve katkısı gücümüzü ve enerjimizi artırıyor, bizi motive ediyor” diye konuştu.