Bodrum Devlet Hastanesi'nin altyapısı tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi’nin içme suyu ve kanalizasyon hattını tamamladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hattını tamamladı.
7 Bin metre hat yapıldı
Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında hastanenin altyapısı için 4,46 Milyon TL yatırım yaptı. Proje ile hastane için 5 bin metre içme suyu hattı, 2 bin 88 metre kanalizasyon ve 48 adet baca imalatı yapıldı. Çalışmalar kapsamında Devlet Hastanesinin atıksu bertaraf sorununu uzun yıllar ortadan kaldıracak bir hizmet verilmiş oldu.