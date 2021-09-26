Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin ortak düzenlediği ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri' Umurça Park'ta gerçekleştirilen Ercan Kesal ve Barış İnce'nin Edebiyat ve Sinema üzerine söyleşisiyle devam etti. Söyleşi öncesinde Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Edebiyat Atölyesi Dergisi iş birliği ile, Bodrumlulara kültür-sanat şöleni yaşatmak amacıyla düzenlenen ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri' devam ediyor. 13 Eylül'de Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Latife Tekin söyleşisiyle başlayan etkinlikler, Umurça Park'ta gerçekleştirilen film gösterimi ve Ercan Kesal söyleşisi ile katılımcılara keyifli zamanlar yaşattı.

Moderatörlüğünü Barış İnce'nin yaptığı etkinlikte, Ercan Kesal'in yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği ‘Nasipse Adayız' filmi ile Kesal'ın edebiyat ve sinema hayatına dair söyleşi gerçekleştirildi. Film gösterimi ve söyleşiye çok sayıda sanatsever katıldı. Söyleşi sonrasında, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz yönetmen-yazar Yılmaz Onay'ın, uzun yıllardır hayatını Bodrum'da sürdüren eşi Yurdanur Onay tarafından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına, Ercan Kesal'a çiçek takdim edildi.

“Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri” 1-2 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Barış İnce ile Yazı Atölyesi' etkinliğiyle devam edecek.