İhlas Haber Ajansı

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Bodrum gelen 242 metrelik gemi, bin 197 yolcu getirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen “Vista” isimli kruvaziyer, bin 197 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen “Vista” isimli kruvaziyer, bin 197 yolcu getirdi.


Marshall Adaları bayraklı 242 metre boyunda, 36 metre genişliğindeki “Vista” isimli kruvaziyer, Bodrum'a geldi. Bu yıl inşa edilen 67 bin 817 grostonluk gemi, yaklaşık bin 500 yolcuyu ağırlayabiliyor. Heraklion'dan Limanı'ndan ilçeye gelen kruvaziyerde ağırlıklı olarak ABD'li ve İngiliz olmak üzere toplam bin 197 yolcu ve 778 personel bulunuyor. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

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