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Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

24 ilde sokağa çıka kısıtlamasına Muğla’nın Bodrum ilçesi ise gönüllü olarak uydu.

24 ilde sokağa çıka kısıtlamasına Muğla'nın Bodrum ilçesi ise gönüllü olarak uydu. Sokaklar, caddeler ve sahiller bom boş kaldı.


Turizmin göz bebeği Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen Bodrum halkı duyarlı davranarak evlerinde kalmayı tercih etti. Sokaklar caddeler ve sahil şeritleri sokağa çıkma kısıtlaması gibi bom boş kaldı. Çok az sayıda insanın olduğu görülen Bodrum'un duyarlı davranışını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta taktir etti. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar ulaştığı ilçede kimsenin dışarı çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

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