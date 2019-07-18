Bodrum Gündoğan'a biyolojik atık su arıtma tesisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından Bodrum'un Gündoğan mahallesine biyolojik atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebeke hattı kazandırılıyor. 2055 yılı nüfus yoğunluğu hesaplanarak yapılacak olan tesis ile ilgili Gündoğan halkına MUSKİ yetkilileri tarafından düzenlenen toplantıyla bilgi verildi. İleri teknoloji kullanılarak yapılacak olan biyolojik atık su arıtma tesisi 45 milyon liraya, kanalizasyon şebeke hattı ise 77 milyon 500 bin liraya mal olacak.

Yılda 2 milyon turist geliyor

Turizm sezonunda ortalama 2 milyon turist ağırlayan Bodrum'un alt yapı sorununa neşter vuruluyor. Hali hazırda kullanılan kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisinin kullanım ömürlerinin tamamlanması ve yazlık nüfus yoğunluğu sebebi ile büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Bodrum'un Gündoğan mahallesine biyolojik atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebeke hattı yapılıyor.

2055 yılı nüfusuna göre yapılacak

Bodrum Gündoğan'da mevcut bulunan arıtma tesisi 2500 m3/ gün kapasiteli. Yeni yapılacak olan biyolojik atık su arıtma tesisi 20.000 m3/ gün atık su debisini karşılayacak kapasiteye sahip olacak. Yeni yapılacak olan atık su arıtma tesisinden çıkacak olan arıtılmış su, sulama suyu kriterlerinde olacak ve bölgede sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Böylelikle yer altı su kaynaklarının kontrollü kullanımını sağlamış olacak. Biyolojik atık su arıtma tesisi 45 milyon liraya mal olacak. Öte yandan Gündoğan Mahallesinin bulunduğu konum itibari ile kapalı bir koy olması, kanalizasyon şebekesi bulunmayan ev, site ve otel gibi yapıların fosseptik kullanarak çevre deniz kirliliğine sebep olmaktadır. Gündoğan'da kanalizasyon şebekesinin yetersiz olması nedeniyle Gündoğan'a 90.000 metre kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. Gündoğan'a yapılacak olan kanalizasyon şebekesi 77 milyon 500 bin liraya mal olacak.

Halka bilgilendirme toplantısı yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) yetkilileri tarafından Bodrum'un Gündoğan Mahallesinde oturan vatandaşlara bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gündoğan halkının yoğun katılım gösterdiği toplantıda biyolojik atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebeke hattı ile ilgili detaylı bir sunum yapıldı. Gündoğan'da oturan vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesine yapılacak tesislerle ilgili teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Bodrum Dünyaya açılan kapımız”

Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm beldelerinden olan Bodrum'un alt yapı sorunlarının bir bir çözüleceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bundan sonra Bodrum'un kültürel, sanatsal etkinlikleri, doğası, çevresi, güzellikleriyle anılacağını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün “Muğlamızın güzel ilçesi Bodrum ülke turizmimizin en önemli merkezlerinden birisi durumunda. Bodrum bizim dünyaya açılan bir kapımız. Bodrum, hem kültürel hem de doğal güzelliklerimizin yayılması açısından çok stratejik bir bölge. Önümüzdeki dönemde özellikle alt yapı konusunda Bodrum'a önemli bir bütçe ayırdık. Öz kaynaklarımız ve dünya bankasından sağladığımız kredilerle Bodrum'un alt yapısına 321 Milyon TL yatırım yapacağız. Bodrum Gündoğan'a yapacağımız tesisle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Tesisimiz ileri düzey atık su arıtma yapabilen biyolojik bir tesis. Kötü koku yayılmasından endişe eden vatandaşlarımız Menteşe İlçemizde yapılan arıtma tesisimizi gezip görebilirler. Alınacak önlemler ve kullanılan malzemeler sayesinde vatandaşlarımız herhangi bir şekilde kötü kokuya maruz kalmayacaktır. Bodrum ilçemizde ve Muğla'mızda yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.