Bodrum Hollanda Utrecht fuarında

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) 9-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen Utrecht Vakantiebeurs 2019 Turizm Fuarına katıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 metrekarelik stantta tanıtımların yapıldığı fuarın ilk gününde Bodrum standına yoğun bir ilgi olduğu görüldü. Bodrum standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Bakan Ersoy tanıtım çalışmaları ile ilgili BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar ve BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bağ'dan bilgiler aldı.

Bodrum standında yer alan Bodrum Tanıtma Vakfı üyesi, Goddess Of Bodrum İsis Hotel, Kefaluka Resort Hotel, Işıl Club Bodrum, Duja Bodrum Hotel, La Blanche Hotels, Salmakis Beach Resort&Spa, Xanadu Island, Rixos Premium Bodrum, Baia Bodrum Hotel, Samara Hotel Bodrum, Nikki Beach Resort & Spa Bodrum, Ambrosia Hotel ve Forever Club Hoteller Bodrum'u ve işletmelerini temsil ettiler. Otel temsilcileri fuarı ziyarete gelen turizmciler ve konuklarlarla tek tek ilgilenerek Bodrum hakkında merak ettikleri tüm soruları cevaplandırdı.

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, "Avrupa'dan Bodrum'a yapılan direkt uçuş sayılarının artırılması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Standımıza gösterilen yoğun ilgi 2019 turizm sezonunda Hollandalıların tatil tercihlerini yine Bodrum'dan yana kullanacaklarını gösteriyor. Koşullar ne olursa olsun tanıtım çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda 2019 yılında da yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ben Bodrum'un tanıtılması için aralıksız olarak çalışan turizmci dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.