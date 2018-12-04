Bodrum ilçe merkezinde bakım onarım çalışmaları

Bodrum merkezde yer alan Üçkuyular Caddesi'nde geçtiğimiz haftalarda başlatılan ancak olumsuz hava şartları sebebiyle ara verilmek durumunda kalınan çalışmaların sonuna yaklaşıldı. Üçkuyular, Artemis ve Cevat Şakir caddeleri arasında kalan bölümdeki çalışmalarda, kaldırımlar ve araç trafiğinin aktığı güzergahtaki baskı beton çalışması tamamlanırken Üçkuyular Caddesi yanındaki Fabrika Sokak'ta da çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından, sokak araç ve yaya trafiğine açıldı.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Uran Meydanı'ndaki çalışmalar, zemin söküm işlemleri ile başladı. Çarşı içinde devam edecek çalışmalar kapsamında eskiyen ve elverişsiz hava şartlarıyla bozulan zemin yenilenecek, yağmur suyu hatları, mazgallar ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Çalışma sonunda bölge, esnafın ve vatandaşların çok daha rahatlıkla kullanabileceği bir alana dönüştürülecek.

Yaklaşık 12 bin metrekare traverten zemin kaplamasının yapılacağı çalışmada MUSKİ ekipleri ise Bodrum Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak ayrıca içme suyu hatlarını yenileyecek.

Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde devam eden yaya kaldırımı yenileme çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanırken traverten ile kaplanan caddede, görme engelli vatandaşlar için ise kaldırımlara ‘görme engelli uyarı taşı' döşeniyor. Bodrum Belediyesi yetkilileri, söz konusu caddenin her iki tarafında olacak şekilde yaklaşık 1.500 metre uzunlukta planlanan yaya kaldırımlarının yoğun bir çalışmayla önümüzdeki günlerde tamamlanacağını bildirdi.

Bir diğer yaya kaldırımı yenileme çalışmaları da geçtiğimiz günlerde Cafer Paşa Caddesi'nde başlatıldı. Söküm işlemleriyle başlanılan çalışmada yolun her iki yakasındaki kaldırım, 1.500'er metre uzunluğa sahip.

Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ihalenin sonucunda yapımına başlanılan çalışmalar, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün denetiminde yapılıyor.