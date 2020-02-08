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Bodrum International Optimist Regatta ön kayıtları tamamlandı

Bodrum Belediyesi’nin himayesinde bu yıl 8’incisi düzenlenecek Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) ön kayıtları tamamlandı.

Bodrum Belediyesi'nin himayesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) ön kayıtları tamamlandı.


Türkiye, Hırvatistan, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Hollanda, Bulgaristan, Slovenya, Libya, Umman, Malta, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, , K.Makedonya, Gürcistan, Tayland, Fas, Mısır ve Rusya'nın yer aldığı 20 ülke 61 kulüpten 567 sporcunun ön kayıt yaptırdığı 8'inci Bodrum International Optimist Regatta, 3-7 Mart tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.


Türkiye Yelken Federasyonu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Denizciler Derneği ve Akustik Tourism Center'ın da destek verdiği BIOR, 3 Mart Salı günü Kumbahçe Meydanından Bodrum Belediye Meydanına düzenlenecek kortej yürüyüşü ve açılış seremonisi ile başlayacak. 4 Mart Çarşamba günü başlayacak yarışlar 7 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. 8'inci Bodrum International Optimist Regatta aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.


8. Bodrum International Optimist Regatta, 4-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesi sporcular için hazırlık niteliği taşıyor.

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