Bodrum iskelelerine standart geliyor

Bodrum'da ‘iskele' konusuna bir standart getirmek için çalışmalara başlayacaklarını belirten Aras, “Bırakın insanların ayağına kum değsin, doğamızı tahrip etmeyelim” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesinde sahil, iskele ve çevre düzenlemeleriyle ilgili incelemelerde bulunarak bölgedeki esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Aras, toplantı öncesi Türkbükü sahilinde yürüyerek iskele ve sahilde yapılan yapıları inceleyip ilgili kişilerden bilgi aldı.

Bodrum Belediye A.Ş. Türkbükü Kafe'de gerçekleşen toplantıda Başkan Aras'a, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Önder Batmaz, belediye meclis üyesi Özden Baysal, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, Bodrum Belediyesi müdür ve amirleri de eşlik etti. Aras, gerçekleştirilecek plaj düzenlemesi ile ilgili esnaf ile fikir alışverişinde bulunurken mahallelinin sorunlarını da dinledi.

Bodrum Belediyesi'nin iskeleler konusunda bir çalışma başlatacağını belirten Başkan Aras, “Bu konuda esnafımızla birlikte ortak bir çözüm bulup, yol haritamızı oluşturacağız. Sahillerimizin tahrip edilmemesi önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı yasal düzenleme, bizim göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz hususları içeriyor. Bazı iskele yapılarının üzeri ve yanları kapatılarak doğal yapıyı tamamen ortadan kaldırıyor. İskele özelliğinden çıkıp platforma dönen, üstüne loca ve bar yapılan yapılar var. Bunlardan bazılarının izni yok. Belediye Etüt Proje Müdürlüğü bu konuda bir çalışma hazırlayacak. Bizler de bu çalışmayı size sunacağız, eksilerini ve artılarını hep birlikte değerlendirerek ortak bir noktada buluşacağız. Amacımız sahil bandımızın güzelliğini ve kumsalımızı mümkün olduğunca ortaya çıkarmak. Bodrum'a gelen misafirlerimiz sahil kenarında yemeğini yemek ister. Bırakın ayağına kum değsin insanların. Bu kadar tahrip etmeyelim doğamızı.” diye konuştu.

Vatandaşın ve esnafın bazı hususlarda farklı talep ve beklentileri olabileceğine dikkat çeken Başkan Aras, “Bodrum, turizmden ekmek yiyen bir kent. Turizmi denklemden çıkaramayız. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı mutlu edecek bir çözüm bulurken, Bodrum'umuzun zarar görmesini de engellemek zorundayız” diye konuştu.

Türkbükü Kafe'deki toplantı, mahalle sakinlerinin talep ve soruları ile devam etti. Başkan Aras, toplantıda dile getirilen hususları kayıt altına aldırarak ilgili birim amirlerini konunun takibi ile ilgili görevlendirdi.