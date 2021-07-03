Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3'üncü ‘Bodrum Kaleiçi etkinlikleri 2 Temmuz 2021 Cuma günü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelediği “Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları konseri ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri “Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları” konseri ile başladı. İtalyan ezgilerinin seslendirildiği konserde piyanoda Hüseyin Kaya, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorlarından solistler, Besnik Ademoğlu, Ali Murat Erengül, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Serkan Taylan ve Ayhan Uştuk sahneye çıktı.

Sahne kurgusu Hüseyin Kaya'ya ait konser, duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan programı ile sanatseverlerle buluştu. Sanatçıların performansı, kaleye gelen sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Konseri izleyenler, konser sonunda yaptıkları açıklamada uzun bir süreden sonra böyle kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Solist Serkan Taylan'ın eşi Selma Taylan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bugün eşim sahnedeydi. Çok heyecanlandım. En az onlar kadar biz de heyecanlıydık. Çünkü uzun bir aranın ardından tekrar sahnelere dönmesi, bizim tekrar bu atmosferi yaşamamız çok keyifliydi. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın, temennimiz o.” şeklinde konuştu.

9 Temmuz 2021 Cuma akşamı, “Tango Tango” konseri seslendirilecek. Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları bas Teyfik Rodos ve soprano Filiz Güneş'e eşlik edecek. Kostüm Düzenleme SevcanYenihayatHorozgil, video prodüksiyon Ahmet Şeren tarafından gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatroları, Moliere'in dünya klasiği oyunu ‘Cimri'yi “10 Temmuz 2021 Cumartesi günü ‘Kaleiçi Etkinleri' kapsamında sergileyecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 13 Temmuz 2021 tarihinde “Bodrum Kalesi'nde Dünya Müzikleri”, 22 Temmuz 2021 tarihinde “Yeşilçam Şarkıları” konserleri gerçekleştirilecek.

17 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı “Tango Akşamı” sahnelenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi solist ve orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Enseble, Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları ile ritim, müzik ve dansı sahneye taşıyacak.

Müzik düzenlemesini Deniz Aydın'ın yaptığı AstorPiazzolla'nın büyüleyici tango müziklerine orkestra sanatçıları Deniz Aydın ve İlayda Erden kemanda, Ercan Gören viyolada; Sevinç Aliyev viyolonselde; Özgür Uluçınar kontrbasta ve Melahat İsmailova piyanoda eşlik edecek. Tango Akşamı'nın koreografisini Nilgün Bilsel Demireller üstleniyor.

Bodrum Kalesi'ndeki etkinlikler, birbirinden farklı konserler, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.