Bodrum Kalesi'nde Yeşilçam Şarkıları yankılandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında “Yeşilçam Şarkıları” konseri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen konsere, yoğun ilgi vardı. Konseri Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve sanatçı Nejat Alp'in de izlediği konserin solist sanatçıları Belkıs Özener ve oğlu Barkın Köksalan ile Çiğdem Gürdal idi.

Solist sanatçı Çiğdem Gürdal, Bodrum Kalesi'nde konser vermekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu kıymetli organizasyonunda siz saygıdeğer sanatseverlerle karşı karşıya olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. İtiraf etmeliyim ki burada konser yapmak hakikaten hayaldi ama gerçek oldu.” dedi.

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan seslerinden Belkıs Özener ise “Değerli Bodrumlular, değerli dinleyenlerim. Yıllarca beni sinemadan dinlediniz. Şimdi karşınızdayım. Hepinize nice mutlu bayramlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve ayrı ayrı kucaklıyorum.” diyerek dinleyicileri selamladı.

Kuzey Hendeği girişine Yeşilçam filmlerinin afişleri asıldığı konserde; “Kara Gözlüm”, “Fosforlu Cevriye”, “Mavi Boncuk”, “Al Yazmalım”, “Buruk Acı” gibi Yeşilçam filmlerinin şarkıları seslendirildi. Şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti. Söylenen şarkılar, dinleyenleri filmlerin çekildiği yıllara götürdü. Konserde sanatçıların ve orkestranın performansı yoğun alkış aldı.