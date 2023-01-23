Bodrum kanalizasyon projesinin yüzde 93'ü tamamlandı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli ve gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'un altyapı sorunu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken ve Bodrum'un kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bodrum Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi çerçeesinde bölgeye 105 km uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılacak.

Kanalizasyon çalışmalarının yüzde 93'ü tamamlandı

Güncel döviz kuru ile 519 Milyon TL maliyeti olan ve Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken Bodrum kanalizasyon projesinde çalışmaların yüzde 93'ü tamamlandı. Çalışmalar çerçevesnde bugüne kadar 94 bin 300 metre kanalizasyon, parsel ve terfi hattı imalatı, 2 bin 234 adet muayene bacası ve 915 adet de parsel bacası imalatı tamamlandı. Ayrıca çalışmalar sırasında bozulan yollarda 31 bin 650 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı ile 44 bin 875 metrekare asfalt tamiratı (Sathi-Sıcak) yapıldı.

1 Milyar 438 Milyon TL altyapı yatırımı

Bodrum kanalizasyon projesinin yanı sıra Yarımada'ya ayrıca ödemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Torba Kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi, Gümbet-Gümüşlük Arıtma Tesisi kapasite artışı ve Mümtaz Ataman, Atatürk Caddesi alt ve üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm bu çalışmalarla Bodrum'a güncel döviz kuruna göre 1 Milyar 438 Milyon TL maliyet ile altyapı yatırımları devam ediyor.