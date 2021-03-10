Bodrum kaplıca turizmiyle kış ayların da turistlerin gözdesi oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 yıl boyunca turizm sezonunu bir yıla yaymak için kolları sıvayan turizmci Recai Çakır, sağlık oteliyle 4 aya sıkışmış olan turizmi önce 8 aya ardından kaplıca turizmiyle Bodrum'da turizmi 12 aya çıkarmayı başardı. Kış aylarında da kaplıca, ilkbahar ve son baharda ise sağlık turizmi ölü sezon dedikleri kış sezonunda yüksek sezon yaşamaya başlayan otele Rus turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Uzun yıllardır turizm sektörünün başta gelen isimlilerinde biri olan turizmci Recai Çakır yıllardır hayali olan Bodrum'da 12 ay turizmi gerçekleştirmeye başardı. Çakır, Bodrum'da 4 aya sıkışmış turizmi 12 aya çıkarmak için her yıl otelinde yenilikler yapmaya başladı. Sağlık oteli olarak hizmet veren Sianji Well-Beıng otelinde 12 ay turizm hedefini yakalayan Çakır, otele yaptığı yatırımlarla da sağlık turizmin başta gelen isimlerinden biri haline geldi.

Bağışıklık sistemini destekleyici 4 ayrı sağlık ve diyet programı, ödüllü SPA hizmeti, tamamlayıcı tedavi unsuru olarak bilinen kaplıcası ve 7 farklı spor aktivitesiyle turizmin Bodrum'da 12 ay yapıla bileceğini kanıtladı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi sağlık oteli unvanına sahip olmayı başaran Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum'da detoks programlarıyla isminden sıkça söz ettiren Çakır, Raw Food Detoks, Master Detox, Anti-Aging Diyet ve Ketojenik diyet programlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi olmaya başladı.

"Ruslar kışın gelmeye başladı"

Kış aylarında bile sıcak havasıyla meşhur olan Bodrum'a Rus turistler yoğun ilgi göstermeye başladı. Deniz, havuz ve kaplıcaların tadına varan Rus turistler kış ayında bile denize girmenin, kaplıcalarda zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

Sianji Well-Being Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır turizmi Bodrum'da 12 aya çıkardıklarını ifade ederek “Kaplıcayı geçtiğimiz yıl Mart ayında otelimize getirdik. Geçtiğimiz yıl otelimizi pandemi nedeniyle 3 ay kapatmak zorunda kaldık. Haziran ayından itibaren ise bu kış hiç kapatmadık otelimizi. Bodrum'da ilk kaplıca oteli olmanın insanların ilgisini çekti. Türkiye'nin dört bir yanından çok değerli kaynak sularımız var. Çok değerli kaplıcalarımız var. Bu kaplıcalarımızla ilgili en değerlisinin Balçova olduğunu Prof. Dr. Zeki Karagüllü hocamız söylemişti. Otelimizin 500 metre uzağında 650 metre derinlikte suyun özellikleri çok değerli. Bu su 5 hastalığa iyi geliyor. Vücuda iyi gelen mineralli su olduğu için Türkiye'deki en zengin mineralli su olduğu söyleniyor. Bir açıdan da denize yakın olduğu için zenginleştirilmiş deniz suyu olarak ta düşünüle bilir. Romatizma, kireçlenme gibi hastalıkların iyi geliyor. En önemli özelliklerinden bir büyün cilt hastalıklarına iyi geliyor. Özellikle sedef hastalıklarına akne dediğimiz gençlik sivilcesi ve buna benzer bütün cilt hastalıklarına çok iyi geldiği tespit edilmiştir. Ameliyat sonrası tranva geçiren veya kaza sonrası kırık, çıkık olan insanlarda hızlandırıcı ve iyileştirici özelliği var. İnme inen veya enboli atan, felç olan hastalarında hızlı iyileştirme özelliği olduğu Zeki Karagülü hocamızın raporunda görüyoruz. Suyun zayıflatma özelliği de var. Biz bu suyu kaynağından çıktığı gibi 36 derecede veriyoruz. Özel vip odalarda 4 derece daha ısıtarak kullandırıyoruz ve içerisindeki mineraller daha hızlı ortaya çıkıyor. Tedavi amaçlı gelenlere vip odalardaki suları tavsiye ediyoruz. Tesisimiz 12 ay boyunca hizmet veriyor. Bodrum'da sağlık turizmini farklı bir boyuta taşıdık. 4 tane sağlık programı uyguluyoruz. Arınma ve diyet programlarımız var. Bunun yanı sıra Oda kahvaltı olarak kalanlar oluyor. Hafta sonunu spaya gelmek isteyenler oluyor. Bunların yanı sıra kaplıcayıda eklediğimiz zaman ölü sezon dediğimiz kış ayı ise yüksek sezona çıktı. Zaten 4 ay Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından herkes yüksek bir sezon yaşıyor. Biz bu 4 aylık sezonu 8 aya çıkarmıştık. Kaplıcanın da devreye girmesiyle 12 ay sağlık turizmi yapmayı hedefledik ve hedefimize de ulaştık” dedi.