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Bodrum Karaova içme suyu hatları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum ilçesi Mumcular Karaova Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilendi. Karaova Mahallesi 212, 213, 214 ve 215. Sokaklarda MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bölge sakinlerinin kesintisiz su almaları sağlandı.

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