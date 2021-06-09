Bodrum Konacık'ta 2 Km İçme Suyu Hattı Yenilendi

2 etaplı proje olarak çalışmalarını başlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın ilk etabı olan 2 bin metrelik içme suyu hattının yapımını tamamladı. İkinci etap çalışması önümüzdeki günlerde başlayacak ve 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Konacık mahallemizin içme suyu hatlarında basınç ve hatlarda yaşanan arzalar nedeniyle sık sık su problemi vardı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak proje çalışması başlattık. İki etaplı planlanan proje kapsamında Konacık Mahallemizin 4 bin 500 metre içme suyu hattının yenilenmesine karar verilerek çalışma başlatıldı. Bugüne kadar 1. Etabı olan 2 bin metrelik kazı çalışması tamamlandı ve hatlar yenilendi. Bu çalışma ile kullanım ihtiyacını karşılamayan hatlar yenilenerek yüksek olan basınç ideal seviyeye getirilerek bölgedeki arızaların önüne geçilmesi planlanıyor. Bölge halkımıza yenilenen hatları hayırlı olmasını diliyoruz”