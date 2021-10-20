İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri sona erdi

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri", Çırkan ve Kızılağaç mahallelerinde gösterime sunulan "Ailecek Şaşkınız" filmi ile sona erdi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri", Çırkan ve Kızılağaç mahallelerinde gösterime sunulan "Ailecek Şaşkınız" filmi ile sona erdi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri 11-12 Ekim günlerinde, Bodrum Kalesi'nde "Naim" isimli Türk Filmi gösterimi ile başlamıştı. Tepecik, Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Yeniköy, Kumköy, Çamlık, Pınarlıbelen, Çamarası, Sazköy, Çiftlik, Çırkan ve Kızılağaç mahallerinde, Kral Şakir ve 'Ailecek Şaşkınız" filmleriyle buluşan vatandaşlar, bu etkinlikler için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Halkın bir nebze de olsa günlük sıkıntılarından kurtulup ailecek güzel zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirten Başkan Ahmet Aras, bu projeye katkısı olan belediye personellerine ve Cinemarin yetkililerine teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.