Bodrum Kurban Bayramı'nda dolup taşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 gün olacağı açıklamasının ardından Bodrumlu turizmciler, Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve okulların bayramdan 1 hafta önce kapanması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Okulların kapanmasını bekleyen aileler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkmasıyla birlikte otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. Özellikle yerli turistin tercih ettiği Bodrum'da turizmciler Kurban Bayramı programlarını hazırladı. Tatilde uçakların ek sefer koyması, şehirlerarası otobüslerin ise seferlerini iki katına çıkarması öngörülüyor. Dolu dolu bir bayram tatili geçirmek isteyen yerli turistler için Bodrum'un dört bir yanında konserler düzenlenecek. Özellikle 5 yıldızlı oteller ve eğlence kulüplerinde ünlü isimler sahneye çıkararak unutulmaz bir bayram yaşatacak.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, yabancı turist sayısının 2022 yılına göre yüzde 30 arttığını belirterek, “Bu sene güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Geçen yıla baktığımızda yüzde 35'lik yabancı turistte artış söz konusu. Milas-Bodrum Havalimanı ve Dalaman Havalimanı'ndan girişlerde yüzde 35'lik bir artış görülüyor. Tatile geleceklerin rezervasyonlu gelmeleri en garantili durumdur. 9 günlük bayram tatili için ciddi bir yoğunluk var. Hem yerli hem de yabancı turist olsun otellerde doluluk oranı var. Bodrum, Fethiye ve Marmaris bölgesinde tatil planlayan vatandaşlarımız ellerini çabuk tutsalar iyi olur. Bayram yoğunluğu nedeniyle uçak ve şehirlerarası otobüs firmaları ek seferler konulması konusunda planlar yapıyor. Bu hafta okulların kapanmasıyla birlikte ciddi bir nüfus artışı söz konusu olacak. Bayramın da okulların kapanmasına denk gelmesiyle birlikte ciddi bir turist yoğunluğu bekliyoruz" dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise bayram yoğunluğu oluşacağını dile getirerek, “Kurban Bayramı tatili için beklemedeyiz. Rezervasyonlar ise alınmaya devam edilmekte. Oteller olarak bayram tatili için biz hazırız. Önemli bir süreçten geçtik, cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. İç pazarda seçimden dolayı ileri bir tarihe tatillerini kaydıranlar oldu. Turizmin daha iyi olması için herkes elinden geleni yapacaktır. Bayramda da Bodrum'a gelen misafirlerimize unutulmaz bir tatil yaşatmaya çalışacağız. Bayram tatilinde iyi bir oran yakalayacağımızı düşünüyorum. Lütfen TÜRSAB onaylı seyahat acentelerinden rezervasyon yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Bazı internet sitesi ve sosyal medyalardan yalan yanlış bilgilerle rezervasyon yapıldığı zaman da geldiğinizde büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de bayram tatilinin çok yoğun geçeceğini dile getirerek, “İç pazar, özelikle İstanbul ve Anadolu Bodrum'u çok seviyor. Bayramlarda da iç pazarın en yoğun geçen bölgelerinden biri Bodrum. Bizde bu heyecanla tüm misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Havalar da çok güzel, iklim olaraktan da şimdi tam Bodrum zamanı diyoruz. Otellerimiz bayram hazırlıklarını tamamladı, programlarını yaptı. Bayramlarda Bodrum talebi yıllardan berri devam ediyor. Bu bayramda da gelecek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp, uğurlamak istiyoruz. Bayram nedeniyle rezervasyonlarda bir yükseliş başladı. İndirimli olarak otellerden yararlanmak isteyenler önceden rezervasyon yapmalı. İç pazarda son dakika rezervasyon yaparlar. Biz de alışkınız bu duruma, son dakika misafirlerini de bekliyoruz. Rezervasyonları yaparken güvenilir acentelerden yapsınlar. Dolandırıcılar bu durumdan yararlanarak ucuz fiyata otel satıyor ve kaçıyor. Bunun için çok dikkatli olmaları lazım gelecek olan misafirlerimizin” dedi.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, bayramda yerli ve yabancı turistte artış olacağını ifade ederek, “Her bayram olduğu gibi hazırlıklarımızı bu bayramda da yaptık. 9 günlük bayram tatilinin tabii ki de etkisi oldu. Bir artış olduğunu görüyoruz şu anda. Bayramda bir hareketlilik bekliyoruz ama biraz beklentilerimizin aşağısında olsa da hareketlilik olacak" diyerek, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.