Bodrum Limanı 15 Haziran'da hizmete giriyor

Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Limanında 9 Milyonluk yatırım ile yaklaşık 20 Bin metrekare alanda devam eden Yat Limanı, Alt Yapı ve Meydan Düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Limanında devam eden çalışmalarının belli bir oranda tamamlandığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Limanındaki denizcilerimizin elektrik ve su ihtiyaçlarını çok yakında karşılayacaklarını ifade etti. Başkan Aras; “Bodrum'da bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı, Bodrum Limanı, Turgutreis Yaşam Merkezi ve yeni otogar çalışmaları ile birlikte toplam yatırımı 250 Milyon civarında. Bu yatırım büyüklüğü Bodrum Belediyesi olarak bizim 1 yıllık bütçemize eşit bir büyüklüktür. Ben bu nedenle Bodrum'a verdiği önem nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada Büyükşehir Belediye Başkanımız ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek ve Bodrum'un ihtiyacı olan diğer bütün yatırımları da getireceğiz” dedi.

Bodrum'a yapılan yatırımların çok yakıştığını söyleyen Osman Gürün birbirinden değerli ilçelere sahip olan Muğla'da yaşayan hemşehrilerinin de hizmetin en iyisini hak ettiğini belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla'mıza en fazla yatırım yapan kurumların başında geliyoruz. Şu an Bodrum'da devam eden yatırımlarımızın toplamı 250 Milyon TL'yi geçti. Tüm yatırımlarda bugüne kadar yapılması planlanan ama bir türlü hayata geçirilemeyen çok önemli yatırımlar. Alt ve üst yapılarıyla güzel Bodrumumuzun ihtiyacı olan ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçirdik. Bodrum Belediye'mizle uyumlu bir şekilde vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Altyapıyla ilgili yatırımlarımızın hazırlığı 3-4 yıl önce başladı ve dünya bankasından sağladığımız kredi ile büyük yatırımların startını verdik. Turgutreis'te devam eden altyapı çalışmalarımız yanında Bodrum'un altyapısı için projelerimiz devam edecek. 13 ilçesi bulunan Muğlamızda yatırımlardan en fazla payı Bodrumumuza ayırıyoruz. Çünkü altyapı konusunda güzel ilçemizin büyük eksiklikleri var. Koronavirüs nedeni ile tüm kurumların bütçelerinde kısıtlamalar yaşandı ama altyapıyla ilgili sağladığımız kredi sayesinde altyapı yatırımlarına ara vermeden devam edeceğiz. Alt ve üst yapılarıyla güzel Bodrumumuza değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Osman Gürün Bodrum Limanı'nın yeni yüzüyle 15 Haziranda hazır olacağını ve çalışmaların tamamlanacağının müjdesini verdi. Başkan Gürün; “Bodrum Limanı'ndaki çalışmalarımız planlanandan biraz uzun sürdü. Zeminin mermerden andezite dönmesi ve korona virüs salgını nedeni ile gecikmeler yaşandı. Sokağa çıkma yasakları, sipariş verilen malzemelerin şehrimize gelişi gibi sebeplerle aksayan çalışmalarımızı ekiplerimiz gece gündüz çalışarak telafi etti ve 15 Haziranda limanımız yenilenen yüzüyle hemşehrilerimize, yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermeye başlayacak” dedi.