Bodrum Limanında çocuklara özel oyun parkları

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Limanı'nda yaklaşık 20 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan elektrik, mekanik, yangın alt yapı imalatları ve yürüyüş alanlarının ardından çocuklar için 2 adet oyun parkının yapımı da tamamlandı.

Bodrum Limanı'nın daha modern bir görünüme kavuşması ve gerekli alt yapı düzenlemelerinin yapılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi için yapılan liman çalışmaları tamamlandı. 9 Milyon TL yatırımla tamamlanan çalışma kapsamında limanın zemini andezit taşlarla kaplanırken tüm alt yapı sistemleri de yenilendi.

Yenilenen yüzü ile vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Bodrum Limanında da çocukların zaman geçirebilmeleri için oyun alanları yaratıldı. Bu kapsamda limanda 2 adet çocuk oyun parkı hizmete sunuldu.