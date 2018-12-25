Bodrum Mandalina Hasat Festivali Başlıyor

Bodrum Ticaret Odası'nın organizasyonuyla, Bodrum Belediyesi, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bu yıl 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde, 13.'sü gerçekleştirilecek olan “Bodrum Mandalinası Hasat Festivali” öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Önümüzdeki hafta sonu, bahçelerde mandalina hasadı, yöresel lezzetler, el sanatları ve taş kahve söyleşileri gibi birçok etkinliğin düzenleneceği festival öncesinde basın toplantısı yapıldı. Bitez'de mandalina bahçesi içinde gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkan Vekili Funda Akçalı, Bodrum Ticaret Odası'nı temsilen Ahmet Aras, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) Başkanı Mustafa Mengü, Eski Bitez Belde Belediye Başkanı ve toplantının düzenlendiği bahçenin sahibi ve üretici İbrahim Çömez ile kızı Özlem Çömez, Bodrumlu mandalina yetiştiricilerinden Adalet Özhan ile basın mensupları katıldı.

BİTAV Başkanı Mustafa Mengü festival ile ilgili verdiği bilgide, “Festival katılımcılarına Bodrum Mandalinasını ve hasadını, dalından koparacakları mandalina ile yakından tanıtarak alışveriş, müzik, halk oyunları gibi gösteriler sunacağız. Ayrıca etkinliğimizin her iki gününde saat 12.00 ile 15.00 arasında Köy içi Arapçavuş Kahvesi'nde mandalinanın sorunlarını ve çözüm yollarını birlikte tartışacağız. En büyük beklentimiz, etkinliğin faydalı ve kalıcı sonuçlar üretmesidir” dedi.

Bodrum Ticaret Odası Temsilcisi Ahmet Aras, festivalin yıllardır maddi manevi Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla sürmekte olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Bu yıl ise Bodrum Ticaret Odası olarak festivalin organizasyonunu üstlendik ve yine Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Bodrum'da hem çevresel öneme sahip olan hem de ekonomik öneme sahip olan mandalina bahçelerini korumak asıl amacımız. Ancak son zamanlar artık mandalina bahçelerini korumaktan biz ağaçlarını korumaya çalışıyoruz. Çünkü artık bahçelerimiz çok ciddi şekilde azalmakta. Bu festivalde özellikle bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Festivale katılanlar mandalinanın tarihiyle ilgili pek çok bilgiyi edinme fırsatını bulacaklar aynı zamanda mandalinamızı ve ürünlerini tadacaklar. Mandalinanın türevlerini yani reçel lokum kolonya gibi son dönemlerde mandalinayı endüstriyel hala getiren bu ürünlerimizi korumak açısından da bu festivalimiz önem taşıyor” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Funda Akçalı da konuşmasında, “Bu yıl 13'üncüsü düzenlediğimiz mandalina festivalimizi 29-30 Aralık'ta gerçekleştireceğiz. Öncelikle Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un selam ve sevgilerini iletmek isterim. Mandalina Bodrum'un öz değeridir. Buna sahip çıkmak adına festivaller yapılır ve bu bir farkındalık festivalidir aslında. Görüyoruz tabi ki mandalinalarımız gerektiği değeri görmüyorlar pazarlanamıyorlar. Bu anlamda da yerel yönetimler ye yapabilir noktasında çeşitli paneller düzenledik. Birliği güçlendirmemiz konusunda hem fikir olduk. Aslında yarımada da bir entegre tesisinin kurulması ve bunun mandalina ve yan ürünleri şeklinde işletilmesi gerektiğini de vurguladık. Sanıyorum bu sene de Arap Çavuş kahvesinde mandalinamızı nasıl koruruz pazarlarız hem de onu daha sağlıklı nasıl yetiştirebiliriz onu tartışacağız. Bu anlamda da yerel yönetimlere düşen görev neyse bizler de yöneticiler olarak bize düşen ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. İlginize teşekkür ederim herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar ise “Bizim bu birliği kurmamızdaki tek amaç, mevcut ürünümüzü korumak. Bodrum mandalinasının kendine has bir kokusu var. Mandalinayla ilgili coğrafi işaret de alındı ancak biz bunu tam olarak ekonomiye çeviremedik. Bu ürünü korumamız lazım. Yapacağımız bu festivaller de buna katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Eski Bitez Belde Belediye Başkanı İbrahim Çömez, mandalinanın önemini torunlarına da anlatmaya çalıştıklarını bütün çabalarının mandalinayı ve ağacını korumak olduğunu ifade etti.

Mandalina üreticisi Adalet Özhan, “Büyüklerimiz döküldüğünü korunmadığını gördükçe çok üzülüyorlar. Onlar üzüldükçe bizde onların üzüntülerine üzülüyoruz. Elimizden geldikçe hep beraber Bodrumlu arkadaşlarla işte bu Festivalle hep birlikte olalım sesimizi duyuralım o yönde çalışmalarımızı devam ettireceğiz o yönde inşallah teşekkür ederim.” dedi.

Etkinlikte mandalina başta olmak üzere, mandalina gazozu, mandalinalı kek, kurabiye, cips gibi ürünler ikram edildi. Bahçeden mandalina hasadı yapıldı.

Festival açılışı, 29 Aralık 2018 saat 11.00'de Bitez Köy içinde yapılacak.