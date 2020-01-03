Bodrum Marina Caddesi'nde ‘bar' kararı

Bitez Mahallesi'nde Cemevi için ‘olur' veren meclis, bir diğer gündem maddesinde yer alan Bodrum'daki canlı müzik yapılan mekanlar ile ilgili de kriterleri belirledi. Meclis'te konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kanal İstanbul konusundaki görüşünü de paylaştı.

Yoğun bir gündem ile toplanan Ocak ayı meclisi Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Başkanlığından Konacık Mahallesinde bulunan Herodot Kültür Merkezinde düzenlendi. Toplantıya, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasına 2019 yılı belediye hizmetlerini anlatarak devam eden Başkan Aras, Müdürlüklerin yaptıkları çalışmalar ile hazırlanan projeleri kamuoyu ile paylaştı. Göreve gelir gelmez başlatılan en önemli çalışma olan iletişim kanallarının açılma sürecinin çok etkin olduğunu belirten Başkan Aras, “Bodrum'daki bütün inisiyatiflerle, vatandaşlarla, kurum ve kuruluşlarla bütün iletişim kanallarımız açık durumda. Bu durum bizim birçok konuda işlerimizi kolaylaştırıyor. Hali hazırda yürütülen birtakım çalışmaların ve ileriye yönelik olarak attığımız adımların arkasında hep bu iletişim kanallarımızın aktif olarak kullanılması bulunuyor.” dedi.

Başkan Aras'ın sunumunun ardından, Mali hizmetler Müdürü Ahmet Demirel tarafından 2018 yılında Belediyede yapılan denetlemenin sonuç raporu okundu. Sayıştay Denetçisi tarafından yapılan denetlemeye ilişkin hazırlanan raporda eksikliklerinin birçoğunun giderildiği ifade edildi.

2018 Sayıştay Raporu Açıklandı

Bodrum Belediyesi'nin şeffaflık prensibi gereği kamuoyuna açıkladığı raporun ardından önergelerin okunmasıyla Ocak ayı meclis gündemi açıldı. Gündemin ilk sırasında yer alan, İşgaliye ve Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu'nun raporu oy birliği ile kabul edildi. Komisyon tarafından hazırlanan 15 maddelik raporda bina cepheleri ve işgaliye düzenlemeleri için ilke ve standartlar belirlendi.

Cemevi Ortak Hizmet Yoluyla Yapılacak

Aralık 2019 olağan meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen, mülkiyeti Belediyeye ait Bitez Mahallesi'nde kayıtlı ve imar planında “İbadet Yeri” olarak ayrılan taşınmazın Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği'ne tahsis edilmesi teklifine ilişkin komisyon raporu da Bodrum Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında görüşüldü. Komisyon raporunda herhangi olumsuz bir durumun olmadığını ifade eden Başkan Aras, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda ibadethane yapımı, bakımı ve dernek-vakıflarla ortak projeler geliştirebileceğine ilişkin maddeleri hatırlatarak şunları söyledi:

“Ortak Hizmet Projesi yoluyla Cemevi yaptırılması, sosyal, kültürel ve eğitim maksatlı projeler geliştirilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği arasında 25 yıl süreli ortak hizmet protokolü yapılması için yetki verilmesini Meclisimizden istiyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde yapılan emsal projeler olduğunu biliyoruz. Bu projenin ortak yürütülmesi demek iki tarafından konuya katkı koyması demektir.”

Konuşmaların ardından maddenin oy çokluğu ile kabul edilmesi salonda bulunan vatandaşlarında alkışları ile karşılandı.

Neyzen Tevfik Caddesi Bar Bölgesi Dışına Çıkarıldı

Aralık Meclisinde alınan karar gereği İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu'na havale edilen, Bodrum Yarımadası'nda gürültü sorununun önüne geçilebilmesi için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yeni kriterlerin belirlenmesi ve uygun planlamaların yapılmasına ilişkin yapılan çalışma da gündemin bir diğer maddesiydi. İlgili komisyonun aldığı karar doğrultusunda açıklama yapan Başkan Aras şunları ifade etti:

“Bodrum merkezde, Neyzen Tevfik'i bar bölgesinden, canlı müzik bölgesinden çıkardık. Çünkü o bölge özellikle arka bölgedeki konutlara ve marina bölgesine yakın olması ve sabah erken saatlere kadar orada ciddi bir gürültünün olması ister istemez o bölgenin cazibesini yok etti. O bölgedeki mevcut işletmelerin ruhsatları iptal olana kadar yada kapanana kadar devam edecek ancak bundan sonra o bölgeye bar ruhsatı verilmeyecek. Diğer bölgelerde de çevreye bir rahatsızlık verilmediği ve gürültü yapılamadığı sürece sıkıntı yok. O bölgelerde ekiplerimiz ses denetimi yapmaya devam edecek ve desibel aşımı yapanların ruhsatları iptal edecek. Belediye'nin canlı müzik ruhsatı verdiği birçok işletme sanki elinde bar ruhsatı varmış gibi hareket ediyor. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla, yetkileri uygulamanın elinde topladık.”

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından Meclis üyelerinin oylamasına sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Herodot Adı Korundu

Kasım 2019 ayı Meclis toplantısında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nin” adının “Atatürk Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesine ilişkin verilen önerge, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda reddedildi. Raporda yapılan değerlendirmede, Herodot adının tarihsel önemi değinilerek bundan sonra yapılacak önemli bir projede “Atatürk” adının kullanılacağına ifade edildi.

2020'de Meclise Tatil Yok

Gündemin 14. Maddesinde yer alan, Belediye Meclisinin 2020 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesine Başkan Aras'ın önerisi damga vurdu. Başkan Ahmet Aras,” Her yıl Ağustos ayında tatil yapan Meclisimizin 2020 Ağustos ayından tatil yapmayarak çalışmasını Eylül ayına işlerimizin sarkmamasını istiyoruz. Bu şekilde Meclisinde daha verimli olacağını düşünüyorum.”

Başkan Ahmet Aras'ın konuşması sonrası yapılan oylama ile 2020 yılında Meclisin tatil yapmaması kararlaştırıldı.

Ocak ayı Meclis Toplantısını diğer bir gündem maddesi olan Belediyenin 2020 yılı Denetim Komisyonunda görev yapacak üyelerin seçilmesiydi. Belediye hesaplarını denetleyecek olan komisyon üyeleri yapılan gizli oylama ile seçildi. Kullanılan 29 oydan 3'ü geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda, Ayşenaz Gültekin Öncel, Mehmet Kocair ve Erkan Özşeker 2020 Denetim Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

2020 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda görev alan üyelere, katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin 2019 rakamı olan 151 lira 88 kuruş olarak kalmasının oylandığı toplantıda Zabıta görevlilerine 2020 yılı için aylık fazla çalışma ücretinin bürüt 559 TL olması kararlaştırıldı.