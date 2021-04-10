Bodrum-Milas Karayolu'nda çalışmaların bir an önce tamamlanması bekleniyor

Yaklaşık iki hafta önce Bodrum Milas Karayolu'nun Koru mevkiinde karayolları tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı da tek yönden sağlanmaya başladı. Yolu kullananlar ve çevre sakinleri çalışmaların bir an önce tamamlanmasını isteyerek, çalışmalar nedeniyle zaman zaman kazalar yaşandığını söylediler.

Ağır tonajlı araçlar tarafından da yoğun bir şekilde kullanılan yolda, sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan ve yine akşam saatlerinde dönüş yoluna geçenlerin ciddi sıkıntı yaşadığını belirten çevre sakinleri "Yolun trafiğe kapatılmasının ardından yolda gözle görülür bir çalışma yapılmadı. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Sabah erkenden işimize gitmeye çalışırken en az bir saat bu yolda oyalanıyoruz. Dönüş yolu da aynı şekilde. Yolda nasıl bir çalışma var çözemedik. Kaza olacağından korkuyorduk ki bazı kazaların olduğunu gördük. Başka kazaların meydana gelmemesi ve vatandaşların daha güvenli seyahat etmeleri için bu yolun ve çalışmanın biran önce bitirilmesini bekliyoruz” dediler.

Çalışmaların, malzeme temini konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı durduğu öğrenildi.