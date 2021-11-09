Bodrum Mumcular-Karaova Mahallesi'ne yeni yürüyüş yolu yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular-Karaova Mahallesi'nde uzun süredir atıl halde bulunan yol, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın incelemeleri ve talimatıyla yürüyüş yoluna çevrilerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Uzun süredir atıl halde bulunan Mumcular-Karaova Mahallesi'ndeki yol, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın incelemelerinden sonra Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi. Yürüyüş yoluna çevrilen yaklaşık 800 metre uzunluğunda olan yol, Mumcular sakinleri tarafından aktif şekilde kullanılmaya başlandı. Karaova Muhtarı Muhammet Karademir, "Başkanımız söz verdiği gibi yolun düzenlemesini gerçekleştirdi. Yürüyüş yolu olarak çok güzel bir yol oldu. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar rahatlıkla yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Vatandaşımız çok memnun. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ederim" diyerek yolun yeni halinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Ummahan Başol da "Taştan tozdan kurtulduk, çok güzel bir yola kavuştuk" diyerek yapılan çalışmadan ötürü Bodrum Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan da Mumcular, Gölbaşı ve Karaova Mahallelerinde yeni açılan imar yollarında altyapı çalışmalarını tamamlayan resmi kurumların ardından parke çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Karadan, "Yürüyüş yolunun yanı sıra yenilenen düğün salonu ve parke taşlarıyla döşenen arazisi de yeni ve temiz görüntüsüyle Mumcular halkımızın hizmetine sunuldu. Karaova'da tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolu Bodrum Yarımadası genelinde Fen İşleri ekiplerimizin çalışmalarıyla Bodrum halkına kazandırılmaya devam edecek" diye konuştu.

"Sosyal yaşam alanlarını yaygınlaştıracağız"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, Bodrum halkına yakışır, doğamıza ve çevremize saygılı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Karaova bölgemizdeki yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş yolu ve diğer düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirebilecekleri ortamlar oluşturduk. Genç yaşlı, kadın erkek herkesin rahatça faydalanabilecekleri bu tür sosyal yaşam alanlarını ilçe genelinde yaygınlaştıracağız'' diye konuştu.