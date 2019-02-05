Bodrum Mumcular'a 30 Yıllık İçme Suyu Planlaması

Tüm İlçelerde devam eden alt yapı yatırımlarının sonuncusu Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesinde tamamlandı.

Mumcular Mahallesine Yeterli Miktarda Su Verilecek

Mumcular da ki hatların uzun yıllar öncesinde yapılmış olması ve mevcut hatların şu anki nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılayacak çapta olmaması nedeniyle MUSKİ ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerinde ardından bölgedeki nüfusun artış oranına göre bir planlama yapılarak hangi çapta içme suyu borusu kullanılacağı belirlendi. Projenin tamamlanmasının ardından Mumcular Mahallesinin tamamını besleyen hattın 2 bin metrelik kısmı yenilendi. Bu çalışmanın sonunda Mumcular Mahallesine verilen su miktarı artarak yaz aylarında oluşan su sıkıntısının önüne geçilmesi için de önemli bir adım atılmış oldu.

Bodrum'a 3 Ayda 9 bin Metre İçme Suyu Hattı Yapıldı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da ki alt yapı sistemlerinin güçlendirilmesi için yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Dr. Osman Gürün, “Bodrum İlçemizdeki içme suyu, kanalizasyon, dere ve arıtma eksikliklerini biliyor ve bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürüyoruz. Son 3 ay içerisinde Bodrum İlçe'mizde Konacık, Eskiçeşme ve Mumcular Mahallerimizde 5 bin 500 metre içme suyu hattı yaptık. Ayrıca Tugutreis Mahallemizde 3 bin 500 metrelik içme suyu çalışmamız da tamamlanma aşamasında. Toplamda Bodrum'da 9 bin metre içme suyu hattını tamamladık ve çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Başkan Osman Gürün, “Önümüzdeki Süreçte Çok Büyük Alt Yapı Yatırımları Yapacağız”

Kurulduğumuz günden bu yana alt yapıya 288 Milyon TL yatırım yaptık. Önümüzdeki süreçte kullanmak üzere MUSKİ olarak Dünya Bankasından 83 Milyon Euro kredi aldık ve bu kredinin tamamını Bodrum başta olmak üzere tüm ilçelerimizin alt yapı yatırımları için kullanacağız. Kendi öz kaynaklarımızı da hesaba kattığımızda önümüzdeki süreçte ilimizin alt yapısını geliştirmek için büyük yatırımları ve projeleri hayata geçireceğiz” dedi.