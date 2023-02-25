Bodrum Mümtaz Ataman Caddesinde birinci kat sıcak asfalt dökümü tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde 2 bin 900 metrelik güzergahta 2 bin 250 metrelik ilk kat sıcak asfalt dökümü tamamlandı. Kalan 650 metrelik kısımda asfalt ve kaldırım sökümüne başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da 45 milyon 984 bin 600 TL yatırım ile başlayan projede altyapının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt ve kayrak kaldırım kaplama çalışmalarında ilk etabı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan alt ve üst yapı çalışmasında Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde 2 bin 250 metre birinci kat asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Projede bordür imalatı 1700, kayrak taşı kaplama imalatı 1100 metrede devam ediyor. Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde önümüzdeki günlerde ikinci ve üçüncü kat asfalt dökümü gerçekleştirilecek.