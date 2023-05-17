Bodrum Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'un Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddeleri'nde sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde güvenli ve modern ulaşım için yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Bodrum'da Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddeleri'nde ki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Ekipler ayrıca bölgede yol çizgi çalışmalarını da tamamlayarak levha montajına başladı. Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum'da Büyükşehir Belediyesi yolları yeniliyor. Ekipler çalışmalar çerçevesinde 3 bin metre uzunluğunda olan Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar çerçevesinde Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddeleri'nde asfalt ve parke kaplama sökümleri gerçekleştirildi. Terasman çalışmalarının tamamlanmasının ardından plentmiks temel kaplama, bitümlü sıcak karışım, binder kaplama ve aşınma tabakası serimi yapıldı. Caddelerde aynı zamanda durak, otopark cepleri ve kavşak düzenlemeleri yapılırken proje, 45 milyon 984 bin 600 TL'ye mal oldu. Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddeleri'nde sıcak asfalt çalışmalarının ardından yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon kapakları, telekom kapakları ve benzeri kapak yükseltme çalışmalarına başlandı.