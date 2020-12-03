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Bodrum Narkotik ekipleri uyuşturucu tacizcilerine göz açtırmıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler alınan E.K isimli şahsın ikamet ettiği yere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Bahse konu adreste yapılan aramada, 0,70 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 7,40 gram esrar maddesi, 8 adet ecstasy hap ve 2 parça halinde 4,60 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.


Şüpheli E.K isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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