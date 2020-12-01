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Bodrum otogarı açılmadan enerji üretmeye başladı

Dünya’nın ve Türkiye’nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum’a Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve henüz açılışı yapılmayan Bodrum Otogarının güneş panellerinden oluşan çatısı devreye alınarak enerji üretmeye başladı.

Dünya'nın ve Türkiye'nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum'a Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve henüz açılışı yapılmayan Bodrum Otogarının güneş panellerinden oluşan çatısı devreye alınarak enerji üretmeye başladı.


640 kwh güce sahip olan ve Türkiye'nin yapıya entegre en büyük kurulumu olan sistem iki ay içerisinde 96,306 kwh elektrik üretti ve belediye bütçesine 40 bin TL katkı sağladı. Henüz açılışı yapılmayan Bodrum Otogarı çatısına yapılan bu sistemle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin güneş panellerinden elde ettiği kurulu gücü 1087 kwh'e çıktı.


Yılda Bin hanenin elektrik tüketimi güneşten


Güneşlenme süresi bakımından Türkiye'nin en şanslı illerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sırasıyla Menteşe ilçesi mezbahası 105 kwh, Menteşe Şehirlerarası otogarı çatısı 290,4 kwh, Bodrum Konacık Hizmet binası 52,4 kwh ve son olarak Bodrum Terminal 640 kwh olmak üzere toplam 1087 kwh kurulu güce sahip. Yaklaşık 1000 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji üretecek tesisler belediye bütçesine de yaklaşık 1 Milyon TL ekonomik kazanç sağlıyor.

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