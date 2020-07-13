Bodrum Otogarı'nda Türkiye'de bir ilk

Bodrum'da yapımı devam eden ve yüzde 97'si tamamlanan otogar çatısındaki güneş panellerinin yanı sıra elektrikli araçlar için de şarj istasyonlarına sahip. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 74 Milyonluk yatırımla Bodrum'a kazandıracağı yeni otogarda 6 şarj istasyonunun kurulumu tamamlandı. 6 aracın aynı anda şarj olabileceği şarj istasyonları 22 KW'lık güç çıkışına sahip. Elektrikle çalışan araçlar sahip oldukları bataryalara göre ortalama 3 saatte şarj olabilecek.

Bodrum yılda 4 Milyon turist ağırlıyor

Dünya'nın ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum yılda yaklaşık olarak 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Yarımadasının şehir içi trafik sorununu azaltmak için Torba Kavşağında yeni otogar inşaatına 9 Mart 2019 tarihinde başlamıştı.

Otogar kendi enerjisini üretecek

Bodrum otogarı çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini güneşten üretecek. İnşaat alanı 17 bin 117 metrekare olan otogarda şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç kapasiteli olarak tasarlandı.

Başkan Gürün; “Modern otogarımız Bodrumumuza çok yakışacak”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Bodrum sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın sayılı turizm merkezlerinin başında geliyor. Yenilenen teknoloji ile elektrikli arabaların sayısının sürekli arttığı günümüzde Bodrum otogarımızda bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız. Çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini de üreten otogarımız Bodrum'a çok yakışacak” dedi.