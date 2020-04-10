Bodrum sahilleri sessizliğini koruyor

Turizmin gözbebeği ilçede sahiller sokaklar boşaldı, insanlar evlerinde kalmayı tercih ediyor. 170 binlik nüfusu olan ilçede, şehre giriş-çıkış kısıtlamasının getirildiği tarihten önce nüfus 300 bine ulaştı. Günlük 12 bin aracın girdiği ilçeye ise şimdilerde sadece 2 bin araç giriş yapıyor.

Korona virüse karşı alınan önlemlere en çok uyan ilçelerden biri de Bodrum oldu. Sahillerde 15 gündür süren sessizlik devam ediyor. İnsanlar sokağa çıkmıyor, birçok dükkan kepenk kapatırken vatandaşlar ise evde kalmayı tercih ediyor. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahili de sessizliğe gömüldü. Bodrum'un tüm sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Havanın güzel olmasına rağmen insanlar sahillere gitmek yerine evde kalmayı tercih ediyor. Kapatılan restoran, bar, berber, kuaför ve konfeksiyon mağazalarının yanı sıra farklı sektörlerde olan işletmeler de kepenk kapatarak korona virüse (Covid-19) karşı önlemlerini aldı. Binlerce turistin uğradığı sahiller ise şimdilerde bomboş kaldı. Bodrum sokaklarında çok az sayıda insanın dışarıda olduğu görüldü. Polis ekipleri ise sahil şeritlerinden bir an olsun ayrılmıyor.

12 binden 2 bine kadar düştü

Korona virüs salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından yazlıkçılar Bodrum'a akın etmeye başlamıştı. Mart ayında günlük 12 bin aracın girdiği ve ortalama 2 bin tatilcinin geldiği ilçeye giriş çıkışların kapanmasının ardından günlük araç sayısı Nisan ayının ilk haftasında 2 bin araca kadar düştü. Giriş yapan araçların ise ticari faaliyetli olduğu öğrenildi. Gelen yazlıkçı sayısı ise sıfır olarak görülüyor. 170 bin nüfuslu ilçeye gelen yazlıkçılarla birlikte nüfus 300 bine çıktı.