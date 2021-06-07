Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

Vatandaşlar sıcak havadan bunalıp kendilerini Ege Denizi'nin serin sularına bıraktı.

Bodrum'da hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Sosyal mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar sahilin, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Sahilde adım atacak yer kalmazken, az sayıda turistin de olduğu gözlendi. Sandalye ve masasını kapanın ise Bodrum'un en ünlü plajı olan Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerine akın ettiği görüldü. Aralıklarla koyulan şemsiyelerin altında güneşlenen vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamanın kalkmasıyla sahillerde yoğunluk oluşturdu.