Bodrum Sanat Fuarı açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Sanat Fuarı Herodot Kültür Merkezi'nde açıldı. Fuarda 40 galeride 500 sanatçının eseri sergileniyor.

Bodrum Belediyesi destekleriyle düzenlenen Bodrum Art Fair (BAF) Sanat Fuarı açılışı Herodot Kültür Merkezinde yapıldı. Sanat fuarında yer alan 40 galeride 500 sanatçının eseri 6 gün boyunca Bodrumlu sanatseverler ile buluşacak.

Herodot Kültür Merkezi'nde önceki akşam gerçekleştirilen, çok sayıda sanatçı ve sanatseverin katıldığı fuarın açılışında konuşan Belediye Başkan Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız Bodrum sanat fuarının bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sanat insanın doğasında olan bir şeydir. Sanatı ve sanatçıyı yeniden başımızın üstündeki yerine yerleştiriyoruz. Daha iyi bir yaşam için, demokrasi için, barış için, uygarlık için Ata'mızın bize gösterdiği çağdaş yol için sanat ve sanatçı her zaman gereklidir. Bodrum'un varoluşundan itibaren sanat ve sanatçıya çok büyük yer ayrılmıştır. Sanatla buluşan insanın ruhu incelir; dünyaya, doğaya, çevreye çok farklı bir gözle bakmaya başlar. Sevgiyle bakmaya başlar bunun da farkındayız. O yüzden Bodrum'un her köşesinden sanat fışkırsın istiyoruz. Çok yakında yine Bodrum'un birçok yerinde sanata dair faaliyet olacak ama bu sanat fuarı biraz daha derli toplu ve herkesi kucaklayıcı bir fuar. Türkiye'nin her yerinden çok büyük sanatçılara ve galerilere ev sahipliği yapıyoruz. Umarım bundan sonra hayatımızda hep sanat olur; sanatla doğar, sanatla ölürüz”

Fuar alanında, heykelden resme, seramikten fotoğraf sergilerine kadar birçok eserin yanı sıra sanatçı Olga Belka'nın deniz altında resim tekniğini kullanarak yaptığı eserler beğeni topladı. Ayrıca alanda Bodrum Belediyesi de “Bodrum Art Project” adında sanat bölümü ile yerini aldı.

5 eseri ile fuara Marmaris İçmeler'den katılan ressam Ayla Angın, “Fuardan teklif gelince memnuniyetle kabul ettim. Burada olmaktan mutluyum. Dünya'nın devinimi içinde sanatla evrilmek harika bir duygu. Sanatla bir bütün olmak çok güzel. Ben de kendimi onunla ifade etmeyi seviyorum. Burada 2 büyük, 3 küçük eserim var” diye konuştu.

Herodot Kültür Merkezi fuaye alanındaki Bodrum Sanat Fuarı, 29 Haziran-03 Temmuz günlerinde 16.00-22.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.