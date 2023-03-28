Bodrum Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde perdelerini açtı

İlk kez 27 Mart 2018 Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini açan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), beşinci yılını Sihirli Gemi adlı çocuk oyununun prömiyeri ile karşıladı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu Sihirli Gemi'nin prömiyerini Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize olarak ilçedeki ilkokul öğrencileri ile yaptı. Sabah ve öğle olmak üzere 2 kez sahnelenen oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Yüzlerce öğrenci hem eğlendi hem de bilgilendi.

Dünyada ve de özellikle üç tarafı denizle çevrili Türkiye'de çok önemli olan deniz kirliliği sorununa odaklanan Sihirli Gemi adlı çocuk oyunu, renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor. Çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebeplerinden ve sonuçlarından bahsederken bu dünyanın tüm canlılara ait olduğunu vurguluyor. Hava kirliliği, orman yangınları, termik santraller gibi ekolojik sorunların bir bütün olduğunu yansıtan oyun, küçük seyircilerini eğlendirirken deniz sevgisinin önemini gösteriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Deniz Alpan'ın yazdığı oyunda, aynı bölümün öğrencileri de oyuncular arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından ve aynı fakültenin mezunu Sertaç Aydın oturuyor.

Oyunu yazan Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Deniz Alpan, “Bu oyunu, deniz kirliliğine dikkat çekme amacıyla yazdık. Ekolojik olarak denizlerin, çevre kirliliğinin, termik santrallerin, orman yangınlarının bir bütün olduğunu çocuklara hatırlatmak istedik. Bir karakterimiz var, çocuk kahramanımız Melis; sihirli bir gemiye giriyor ve burada karşılaştığı kişilerle birlikte sihirli bir mücadele vererek deniz kirliliğini yeniyor. Böylece Dünya, bu oyundan sonra daha güzel bir yer oluyor" dedi.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleşen Prömiyere Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve belediye meclis üyeleri katıldı.