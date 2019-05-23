Bodrum Şehir Tiyatrosu kursları başlıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, sanat ve bilgi birikimlerini geleceğin sanatçı adaylarına aktarabilmek amacıyla tiyatro kursları düzenledi. 27 Mart 2019'da birinci yılını dolduran Şehir Tiyatrosu, yaz sezonunda oyunculuk, diksiyon ve etkili konuşma, çocuklar için drama olmak üzere üç ayrı dalda kurs açıyor. Herodot Kültür Merkezi'nde verilecek kurslarla, Bodrum'da yaşayan ve tiyatroya gönül vermiş genç, büyük ve çocukların bir kez daha tiyatro ile buluşturulması hedefleniyor.

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü'nün kurslarına katılmak isteyenler, Herodot Kültür Merkezi'ne giderek başvuru kayıt formunu doldurabilecekler. Başvuru için son kayıt tarihi 25 Haziran 2019 olarak açıklandı. Kurslar, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek.