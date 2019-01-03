Bodrum Şehir Tiyatrosu sanatçıları Karaovalı öğrencilerle buluştu

Geçtiğimiz günlerde, Karaova Kütüphanesi adına Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk oyunu "Çizmeli Kedi"yi izleyen öğrenciler ve sorumlularla sohbet eden tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, oyunculardan Tarık Pabuççuoğlu, Mihriban Er ile Tiyatro Müdürü Rezzan Şebin'den oluşan bir grup, bu kez Karaova Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yörede gönüllü faaliyet gösteren Çiğdem Sari Fraser'in öncülük ettiği ziyarette, çocuklarla tiyatro üzerine sohbet edildi.

Çocukların bir tiyatro oyununda rol almak istemeleri üzerine ise yönetmen Akşen, "Elimizden gelen desteği veririz. Çocukların Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ne tiyatro eğitimine gelmeleri elbette çok zor olacaktır. Tiyatromuzun hocalarının ise buraya haftada bir gün gelerek ders vermeleri ve bir çocuk oyununu sahneye koymaları mümkün. Yeter ki çocuklarımızdan böyle bir talep gelsin. Belediye Şehir Tiyatrosu olarak amacımız da zaten yarımadada tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın. Oyuncu olmak isteyenlere de elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.