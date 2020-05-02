İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum sessizliğe büründü

Turizmin göz bebeği Bodrum’un dünyaca ünlü sahilleri, korona virüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlül sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bomboş kaldı.

Turizmin göz bebeği Bodrum'un dünyaca ünlü sahilleri, korona virüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlül sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bomboş kaldı.


İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri'ne en çok uyan yerlerden biri de Bodrum oldu. İlçede kimse sokağa çıkmazken, sokağa çıkma kısıtlamasında, Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddeler tamamen boş kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.