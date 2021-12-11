Ulaşıma yüzde 25 zammın yapıldığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksimetre tarifeleri güncelleniyor.

Muğla'daki şoförler odalarının talepleri doğrultusunda ulaşıma yüzde 25 zam yapılmıştı. Yapılan zam doğrultusunda taksimetreler güncellenmeye başladı. Güncellemenin yapıldığı Bodrum Şoförler Odası önünde taksi yoğunluğu yaşanıyor. Bodrum'da hizmet veren toplam 780 taksicinin taksimetresini güncelleyeceği bildirilirken, güncelleme için son gün 27 Aralık 2021 olarak belirlendi. Güncelleme işlemi için Bodrum Şoförler Odası'na gelen taksici Tayfun Deniz, “Zamlar asgari ücretten önce yapıldığı için yetersiz gibi geliyor. Biraz daha beklenebilirdi. Belki birkaç ay sonra piyasa yerine oturduktan sonra yapılabilirdi. Şimdi akaryakıt bir çıkıyor, bir iniyor. Fiyatlar daha yerine oturmadı, biraz erken yapıldı. Taksimetre değişimi için 700 liralık bir meblağ alınıyor. Daha bir olmadan bu meblağı bir kez daha ödedik biz. Yüzde 5 zam yapılmıştı. Biraz erken buluyorum. Belki birkaç ay sonra piyasa oturduktan sonra yapılabilirdi" dedi.