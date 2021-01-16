Bodrum sokakları bom boş kaldı

Cuma akşamı başlayıp, hafta sonu boyunca 56 saat süren ve hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlamalarla artan vaka sayısı kontrol altına alınmaya çalışılırken, diğer taraftan da aşılama çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile virüsün yayılması yeniden kontrol altına alındı. Vatandaşlar, normal yaşama dönmeyi dört gözle bekliyor.

Aralıklarla yağışın etkili olduğu Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı. Ana arterlerde trafik genellikle boş olsa da kavşaklarda zaman zaman hafif trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

Yolların boş olmasından faydalanan bazı ağır tonajlı araçların ise yağışa rağmen süratli şekilde gittikleri dikkatlerden kaçmıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.