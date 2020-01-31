Bodrum sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'a bir tepki de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan geldi.

Ulu Önder Atatürk'ün, temelinde insan sevgisi ve insanlık anlayışı olan “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini hatırlatan Başkan Aras, “Barışa inanmak, insanlığa hizmet etmek demektir. Hangi ulustan olursa olsun, bir bireyin kendi aidiyetini temsil eden bayrağı, onun kutsalıdır, kıymetlisidir” diyerek, Bodrum'da yaşayan her milletten insanı, kendi ulusunun bayrağını evine ve işyerine asmaya davet etti.

Bayrağın, bir milletin bağımsızlık işareti olduğunu ve düşmanın bile olsa saygı göstermek gerektiğini hatırlatan Başkan Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusun huzur ve güven içinde yaşamasını, uluslararası alanda ise barış ve güvenliği iç ve dış politikamızın temel ilkesi olarak gören, buradan hareketle ‘Yurtta sulh, cihanda sulh' parolasını üstün hukuk kuralı haline getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, muzaffer Başkomutan olarak İzmir'e girdiği gün, önüne serilen düşman bayrağını, ‘Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir; düşmanın da olsa saygı göstermek gerekir!' diyerek yerden kaldırtmış ve eşsiz insanlık anlayışını gözler önüne sermiştir. Bizler, barışı insanlık için mutluluk ve refah kaynağı olarak gören bir milletin evlatları olarak, sadece kendi ulusumuzun değil, tüm ulusların bayrağına işte bu nedenle sahip çıkmayı yüce bir erdem, bir gereklilik olarak görüyoruz. Çünkü bayrak bir milletin dilidir, bir ulusun gücüdür. Bayrak duygusu, evrenseldir. Hiç kimsenin bir başkasının ulusal değerlerini, kimliğini ve tarihini ayaklar altına almaya hakkı yoktur.”

Bodrum'un, sahip olduğu tarihi, özgün kent kimliği, kültürü ve insan kaynağı ile bir dünya kenti olduğunu ve tüm dünya halklarının Bodrum'da barış ve huzur içinde yaşadığını söyleyen Başkan Aras, tüm Bodrum halkını, aidiyet ve bağlılık duyduğu ulusun bayrağını evinde veya işyerinde sergilemeye davet etti. Aras, “Bizim sevgimiz, her tür nefretin, öfkenin ve kinin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Gelin bunu tüm dünya halklarına gösterelim” diye konuştu.

Öte yandan; Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler personeli, bugün Belediye meydanından itibaren Cumhuriyet Caddesi boyunca tüm esnafa Türk bayrağı hediye etti. Dağıtım bittiğinde, sokakta bulunan işyerleri kırmızı beyaza büründü.