Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Bodrum Tanıtma Vakfı'nın Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve BOTAV üyeleri katıldı.

BOTAV Genel Kurulu, olağan gündemiyle divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2022 yılı faaliyet raporu, gelir gider ve bilanço tablolarının okunmasının ardından geçmiş dönem yönetim kurulu ve denetleme kurulları ibra edildi. 2023 yılı aidatları belirlenirken 2023 yılı bütçesi üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Vakfa yeni üye olacak ve üyelikten ayrılacak işletmelerin genel kurula sunumu ve kabulüyle devam eden toplantı, yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçilmesiyle sona erdi.

Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen geçmiş dönem BOTAV üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Aras, “BOTAV yönetim kurulu toplantımızı yapmak üzere bir araya geldiğimiz bugünün kentimize, sektörümüze ve bu sezonda ağırlayacağımız misafirlerimiz için güzel geçmesini diliyorum. Son dönemde geçmişten bugüne kadar yapılan çalışmaların üzerine bizler de katkı koyarak sürdürmeye devam ediyoruz. Tanıtım, sürekli ve canlı olması gereken bir husus. Artık günümüzde bütün tanıtım materyalleri ve mecraları değişti. Biz de bunun için bir arayışa girdik yönetim kurulu olarak ve bir dijital platform oluşturmaya karar verdik. Bu dijital platformu oluşturmak için firmalarla görüştük ve bir yazılım üzerinde anlaştık. Bu yazılımı da başladık yapmaya. Tabii ki biraz uzun sürdü. Araya salgın ve orman yangınları girdi ardından deprem ve değişik bir dönem geçirdik. Maalesef 3-4 yıldır ülkemiz ciddi travmalarla karşı karşıya kaldı. Tabii ki turizm sektörü de öyle oldu. Hepimiz gündemimizi değiştirmek ve bütçemizi yeniden şekillendirmek durumunda kaldık. Tabii ki vakıf da bundan etkilendi. Ancak her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz dijital tanıtımla ilgili altyapı çalışmaları tamamlandı. Sabit içerikler dahil edildi ancak BOTAV üyelerimizin de içinde bulunduğu değişken içerikler, oteller, restoranlar, havaalanı, marinalar gibi işletmelerin dahil olması gereken bölüm henüz tamamlanmadı. Bunun için orada bir ekip kurup hızlı bir şekilde önümüzdeki süreçte bunu gerçekleştireceğiz. En azından dijital platformumuz tamamen amacına uygun hale getirilecek bu konuda şüpheniz olmasın, bu konuda kararlıyız.”

Başkan Aras, BOTAV Genel Sekreterliği'ne de turizmci iş insanı Galip Gür'ün getirildiğini açıkladı ve kendisine başarılar diledi. Genel Sekreter Gür ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları konuşmalarda gerçekleşen genel kurulun Bodrum ve BOTAV için hayırlı olmasını diledi.

Ahmet Aras başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle:

Asil Üyeler: Mahmut Kocadon, Alptekin Polat, Hamdi Akın, Erdem Ağan, Süleyman Uysal, Nurçe Erben, Ersin Pamuksüzen, Hıfzı Ali Güreli

Yedek Üyeler: Alişir Şahin, Özgen Özyurt, Hadi Türk, Deniz Akaltan, Serdar Baş, Erdem Başarır, Itır İpekel Tsiropoulos, Bülent Kaya, Volkan Öksüz

Denetleme Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler: Pehlül Yıldırım, Sedat Balıkçı, Mustafa Özçetin

Yedek Üyeler: Mert Sayın, Barbaros Güneş, Kadir Sevim