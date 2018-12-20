İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum Tanıtma Vakfı toplantısı BODTO'da yapıldı

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Bodrum Ticaret Odası'nda gerçekleşen BOTAV Yönetim Kurulu Toplantısına Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon ile BOTAV Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Vakfın yıl içinde yapmış olduğu Bodrum tanıtım çalışmaları, yurt dışı fuarlarındaki tanıtımlar ve dünyanın önde gelen tur operatörleri ile havayolu firmalarıyla yapılan görüşmelerin sonuçları değerlendirildi. Önümüzdeki yıl içinde yapılacak olan tanıtım çalışmaları kapsamındaki planlamalar ile ilgili de başkan ve üyeler arasında istişarede bulunuldu.


BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, turizmde bu yıl 2017 yılına oranla yaşanan %61 civarındaki artışın bu tanıtım çalışmalarının bir meyvesi olduğu şeklindeki değerlendirmesinde, “Her zaman daha çok çalışacağız, Bodrum'un adını dünyaya altın harflerle yazdırmaya devam edeceğiz” dedi.


Botav yönetimi toplantıda ayrıca Hollanda'da 9-13 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Utrecht Turizm Fuarı'na bu yıl da 100 metrekare civarındaki Bodrum standıyla katılma kararını aldı. Ocak ayından mayıs ayı sonuna kadar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte işbirliği içinde yurt dışındaki turizm fuarlarına Bodrum standıyla katılmaya devam edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.