Bodrum Tanıtma Vakfı toplantısı BODTO'da yapıldı

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bodrum Ticaret Odası'nda gerçekleşen BOTAV Yönetim Kurulu Toplantısına Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon ile BOTAV Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Vakfın yıl içinde yapmış olduğu Bodrum tanıtım çalışmaları, yurt dışı fuarlarındaki tanıtımlar ve dünyanın önde gelen tur operatörleri ile havayolu firmalarıyla yapılan görüşmelerin sonuçları değerlendirildi. Önümüzdeki yıl içinde yapılacak olan tanıtım çalışmaları kapsamındaki planlamalar ile ilgili de başkan ve üyeler arasında istişarede bulunuldu.

BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, turizmde bu yıl 2017 yılına oranla yaşanan %61 civarındaki artışın bu tanıtım çalışmalarının bir meyvesi olduğu şeklindeki değerlendirmesinde, “Her zaman daha çok çalışacağız, Bodrum'un adını dünyaya altın harflerle yazdırmaya devam edeceğiz” dedi.

Botav yönetimi toplantıda ayrıca Hollanda'da 9-13 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Utrecht Turizm Fuarı'na bu yıl da 100 metrekare civarındaki Bodrum standıyla katılma kararını aldı. Ocak ayından mayıs ayı sonuna kadar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte işbirliği içinde yurt dışındaki turizm fuarlarına Bodrum standıyla katılmaya devam edileceği belirtildi.