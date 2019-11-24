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Bodrum Tohum Derneği Üretici Pazarı her Cumartesi Ortakent'te

Bodrum Tohum Derneği’nin Üretici Pazarı, Bodrum Belediyesinin destekleriyle Ortakent Pazaryeri’ne taşındı.

Bodrum Tohum Derneği'nin Üretici Pazarı, Bodrum Belediyesinin destekleriyle Ortakent Pazaryeri'ne taşındı.


Yaklaşık 3 yıldır her Çarşamba günü ilçe merkezindeki Cevat Şakir İş Merkezi'nde açılan Üretici Pazarı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği işbirliğiyle her Cumartesi günü Ortakent pazar yerinde açılacak. Bodrum Tohum Derneğine üye üreticilerin açtığı stantların yer aldığı Üretici Pazarına vatandaşlarda ilgi gösterirken pazarda hem canlı müzik dinletisi hem de çocuklar için etkinliklerde düzenleniyor.

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