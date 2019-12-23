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Bodrum Turgutreis'te içme suyu hattı yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri, Bodrum Turgutreis Mahallesini besleyen içme suyu hattının özel mülkiyet alanı içerisinde kalması ve hattın sürekli arızalanması nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki hattın yerini değiştirerek vatandaşın mağduriyetini giderdi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Bodrum ilçesi Turgutreis mahallesinde özel mülk içerisinde kalan ve sürekli arızalanan içme suyu hattını iptal ederek yeni içme suyu hattını hayata geçirdi.


Yaklaşık 3 kilometrelik hattın özel mülk içerisinde kalması nedeniyle hat üzerindeki oluşan arızalara müdahalede zorluk yaşayan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Özel mülk içerisinde bulunan hat iptal edilerek aynı bölgedeki DSİ deposundan Akçaalan mahallesinin üstü kotlardaki evleri besleyen içme suyu deposuna bin 100 metrelik yeni hat çekilerek sorun giderildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü, “Özel mülkiyet alanı içerisinde kalan içme suyu hattının güzergahının değiştirilmesi hem vatandaşlarımıza hem de çalışmalarımızda kolaylık sağladı. Yaklaşık 3 kilometrelik hattı iptal ederek alternatif bin 100 metrelik yeni hattın imalatını gerçekleştirdik. Bu hattı da Akçaalan mahallemizin üst kotlardaki evlere su basan depoya bağladık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bölgenin su sorununu ortadan kaldırdık” ifadelerine yer verildi.

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