Bodrum turizmde rekora koşuyor

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinde biri olan Bodrum'a havadan ve denizden gelen yabancı turist sayısında 1 milyona ulaştı.

Türkiye'nin ve Dünya'nın en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bodrum bu yılda yabancı turist sayısında rekor kırdı. Turizm şehirleriyle yarışan ilçeye bu yıl hava ve deniz yoluyla 1 milyon turist getirmeyi başardı. Milas - Bodrum Havalimanına dış hatlardan gelen turist sayısı ve deniz yoluyla gelen turist sayısının 1 milyon rakamına ulaştığı verilerle ortaya çıktı. Kara yoluyla ve hava alanları iç hatlardan giren yolcu sayısı ise hesaplanmadı. İç ve dış hatlardan giriş yapan yerli ve yabancı turistlerin, karadan gelen turist, 2'inci komut olan vatandaşlarda hesaplandığında bu sayının 4 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Günü birlik gelen turistlerle birlikte 4 milyon turist sayısına ulaşacağı ön görülüyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'a hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısını açıkladı. Dengiz, “Her şeye rağmen 1 milyona yakın bir turist geleceğini düşünüyoruz. Hava yolu ve deniz yoluyla gelmiş olan turist sayısı limanlardaki verilere bakıldığında hedefi tutturmuş oluyoruz. Bununla birlikte sezon sonunda 1 milyonun üzerinde yabancı turist gelmiş bulunacaktır. Bu olumlu bir gelişme. Gelecek yıllarda gelecek olan yabancı turistin daha fazlasının gelmesi içinde de daha fazla çalışmalar yapacağız. İlk başta hava limanı dış hatlarından gelen yolcu sayısı 774 bin civarında. Deniz yoluyla gelen yabancı turist sayısı ise 59 bin görünüyor. Şu ana kadar 833 bin yabancı turist geldi. Böyle giderse sezon sonuna kadar 1 Milyon yabancı turist sayısını geçeceğiz. Daha çok çalışıp, mücadele etmemiz gerekiyor. Tanıtımlara ağırlık vermemiz ve daha fazla gelecek turist için hazırlıklı olmamız lazım. Yerli turist olarak baktığımızda kara yoluyla, deniz yoluyla, hava limanlarının iç hatlarından gelenler ve 2'inci komut sahipleri, günü birlik turistleri de hesaplarsak bu sayı kat kat artıyor. Bayağı yüksek bir rakama ulaşacak gibi görünüyor. 4 milyon turist sayısına ulaşabiliriz. Bu rakam çok fazla da olsa biz Bodrum'a iyi insanların gelmesini istiyoruz” dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise sezonun çok iyi geçtiğini ifade ederek “Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı çok iyi bir turizm sezonu geçirdi 2 yıl aradan sonra. Ramazan Bayramı'nda bir durgunluk oldu iç pazarlarda. Bayram sonrası tekrar hareketlendi. Tesisler genel anlamda yüzde 90 doluluk oranını yakalamış bulunmakta. Genel anlamda iç pazar seviyor Bodrum'u. Temmuz ve Ağustos ayında iç pazar hareketliliği oldu. Diğer aylarda yabancı turist ağırlıklıydık. 7 ay üzerinden değerlendirirsek yüzde 60 yabancı, yüzde 40 iç pazar diyebiliriz. Ekim ayı dış pazarda çok büyük bir talep var. Rezervasyonlar şu anda geliyor. İç pazarda bir durgunluk oldu. Ekim ayında havalar güzel giderse hafta sonları iç pazarda da hareketlilik olur.