Bodrum turizmine müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak

Bodrum'a gelen sezonun ilk yolcu gemisi Viking Sea, mürettebat değişikliği ve erzak alımı için Bodrum Cruise Port'a demir attı. Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, “Viking Sea seferi 2020 yılında Covid-19 nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Yaz sezonunda Bodrum'a 30 kruvaziyer gemisi gelecek ve hiç iptalimiz yok” dedi.

İtalya'nın Trieste limanında uzun süredir demirde bekleyen Viking Sea isimli yolcu gemisi Bodrum limanına demir attı. 930 yolcu kapasiteli geminin mürettebatını ve gerekli erzaklarını aldıktan sonra Limasol limanına gideceği öğrenildi.

Pandemi ile birlikte seferlerine ara veren gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik mürettebatını Bodrum Cruise Port'dan gemiye kabul etti. Mürettebatlar sağlık kontrollerinin ardından Covid-19 testleri yapılarak gemiye alındı. Otobüslerle tek tek gelen mürettebat, sosyal mesafeye uyumlu bir şekilde ateş ölçümleri sonrası gemiye biniş sağladı. Alınan önlemler çerçevesinde mürettebatın bagajları dezenfekte edilerek terminal binasına alındı.

Sezonda Bodrum 30 gemi ağırlayacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, “Viking Sea seferi 2020 yılında Covid-19 nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörü yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Bugün Hudut ve Sahil Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum liman başkanlığı, Bodrum deniz polisi ve Bodrum Gümrük Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerekli bütün önemleri aldık. Başarılı geçen operasyon aynı zamanda ilerdeki seferler için de önemli bir referans olacak. Bu sene Bodrum'da 30 gemimiz var ve hiç iptal yok. Bir güzel haberde İstanbul limanı galata Port açılıyor. Bu Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki kruvaziyer turizminin artması anlamına geliyor. Bu da çok güzel bir haber” dedi.

Dünyanın ilk laboratuvarı olan gemisi

Merhaba gemicilik yönetim kurulu başkanı ve operasyon sorumlusu Süleyman Uysal sezonun ilk yolcu gemisini Bodrum'a getirdiklerini ifade ederek, “Bu normalleşme süreci için önemli bir gelişme. Bugün mürettebat değişimi var henüz yolcu gemilerimiz gelmeye başlamadı. Gemide 120 personel var 90 personel Bodrum'dan katılacak. Bu bizler için güzel bir haber. Umarım en kısa zamanda yolcu seferlerimiz de başlar. Bu geminin önemli bir özelliği var. Dünyanın içinde ilk laboratuvarı olan ve Covid testleri yapılan gemisi” dedi.