Bodrum ve Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde piyasaya küçük meblağlar halinde sürülmeye hazır uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Narkotik ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Bin 630 gram esrar, 19.51 gram bonzai, 1 kök hint keneviri, 3 litre etil alkol ve 4 şişe 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Yakalamalar doğrultusunda 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, işlem yapılan şüphelilerden D.O. K.Ç. hakkında ilgili savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum ve Dalaman adliyelerine sevk edilmeleri bekleniyor.