Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Muğla kıyılarında bulunan KIYEM-5 ve KIYEM-6 kurtarma botları makine arızası yapan iki tekneyi limanlara çekti.
Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekneden yapılan çağrı üzerine bölgeye gönderilen KIYEM-6 can kurtarma botu tekneyi yedekleyerek Bodrum'a emniyetle yanaştırdı.
Fethiye açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.